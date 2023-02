Neues Video „Von innen nach außen“

Auch in diesem Jahr starten noch einmal Filme in der Reihe „Von innen nach außen“ am Kulturzentrum Kap.8 im Bürgerhaus. Die Projektreihe ist ein Format für kurze Kunstfilme, das in der Corona-Zeit entstand. Die Filme strahlen aus dem Inneren des Kulturzen­trums auf die Fenster des Haupteingangs und so direkt in den Außenbereich. So konnte man in der Hochzeit der Pandemie Kunst genießen, ohne das Gebäude betreten zu müssen.

Gezeigt werden kurze Filmbeiträge von Künstlerinnen und Künstlern, die Film als künstlerisches Medium einsetzen. Diese Werke setzen sich von klassischen Kino-, Fernseh- und Unterhaltungsfilmen ab. Der aktuelle Beitrag in der Reihe stammt von Anja Kreysing. Er läuft bis zum 26. Februar und ist „Restlicht, Infra, EinSatz, Lunge/lung, tribute to a dying town­hall“ überschrieben.

Anja Kreysing studierte künstlerischen Experimentalfilm und Klangkunst bei Lutz Mommartz und Nan Hoover. „Ihre Filme sind zeitgenössische, experimentelle Stummfilme, die jeweils einen eigenen, künstlerisch gleichberechtigten Soundtrack bekommen“, teilt das Kap.8 mit.

Die Filme bewegen sich am Rande der Sichtbarkeit und Lesbarkeit, die Grenzen von Kameras und der menschlichen Wahrnehmung auslotend. iPad, Nachtsichtkameras, Night­shots, Gegenlichtaufnahmen und Trailcams liefern das Material, welches, digital bearbeitet, meist in mehreren Layern eine assoziative Geschichte ohne konkrete Handlung erzählt.

Die Ausstrahlung findet täglich von 16 bis 22 Uhr sowie donnerstags auch von 10 bis 13 Uhr statt.