Der Sommer scheint zu Ende zu sein – und damit ist auch erst einmal Schluss mit der Sommerbühne des Kap. 8. Zeit, Bilanz zu ziehen. Ute Behrens-Porzky, Leiterin des Bürgerhauses, tut es. Aber soviel sei vorab gesagt: Ausgerechnet am letzten Wochenende der Sommerbühne kam der Regen.

Doch da gab es eine ganz einfache Lösung, zumindest für das Konzert des „Jazzprojekts Kinderhaus“, das zusammen mit der Swing-Combo Mondiales auftreten wollte. Das Ganze fand einfach „indoor“ statt, also in der Agora des Bürgerhauses.

Doch es gab noch mehr Pech: Die Jazz-Spezialisten blieben nicht von Corona verschont, aber der Swing blieb resistent. Mondiales gaben alles, das ganze Repertoire war zu hören: Gipsy Swing, Blues und dann doch Jazz und Lindy Hop. „Es darf getanzt werden“, meinte Thorsten Brinkmann, der an den Reglern der Soundanlage saß. Und das taten die Kinderhauser auch.

"Sommer hat uns in die Karten gespielt"

Jetzt die Gesamtbilanz: Wie kam das Konzept der Kulturbühne denn an? „Der Sommer hat uns in die Karten gespielt“, meinte Ute Behrens-Porzky. Die Resonanz sei ganz unterschiedlich gewesen; „wir haben verschiedene Formate ausprobiert“. Immer wieder sei von Zuschauern und Zuschauerinnen aber zu hören gewesen, sie hätten gar nicht gewusst, „dass es so was Tolles in Kinderhaus gibt“.

Es seien im Rahmen des Konzeptes Gruppen aus dem Stadtteil gefragt worden, ob sie auf der Sommerbühne auftreten wollten, so zum Beispiel die Akteure des „Jazzprojekts Kinderhaus“, die regelmäßig im Bürgerhaus proben. Deren Musiker hatten auch vorgeschlagen, gemeinsam mit Mondiales aufzutreten.

Nun wurde alles etwas anders als geplant, aber wie geplant gaben Tänzer der Lindy-Hop-Szene den Takt vor, und die Kinderhauser tanzten mit. Und vor allem: Gypsy Swing à la Django Reinhardt war zu hören – eine eigene Spielart europäischer Jazzmusik aus Elementen des amerikanischen Jazz, traditioneller Musik der Sinti und französischem Valse Musette.

In den Tanzhallen von Paris gespielt, tanzten die Menschen dazu bis in die frühen Morgenstunden hinein. Ein Hauch von Paris wehte auch in Kinderhaus – am Ende waren dann also doch noch alle zufrieden.