„Open Wall 2023“: Künstlerinnen und Künstler gesucht 

Das Team des Kap.8 freut sich auch in diesem Jahr wieder zur "Open Wall“ einladen zu können. Im vergangenen Jahr wurden Werke von über 90 Künstlerinnen und Künstlern dem interessierten Publikum präsentiert. In diesem Jahr eröffnet die beliebte Gruppenausstellung „Open Wall“ bereits am 24. April (Montag) und wird wieder ein großes Spektrum an Themen und künstlerischen Zugängen vorstellen, kündigen die Organisatoren an.

Wie der Name schon impliziert, ist es eine Ausstellung, die möglichst viele Bewerber mitnehmen möchte. Bewerben können sich Laien- wie auch Profis, die sich in den Bereichen Grafik (Zeichnung, Druck, Fotografie), Collage oder Malerei zu Hause fühlen. Themen und Motive sind freigestellt. Eine Online-Bewerbung ist bis 15. März möglich.

Schon jetzt sind zahlreiche Bewerbungen eingegangen und versprechen wieder eine interessante und variationsreiche Ausstellung, heißt es in der Pressmittielung des Kap.8. Bei der Eröffnung wird es neben interessanten Einführungen in die Ausstellung auch etwas für die Ohren geben: Jan Klare und Raissa Mehner spielen Jazzstandards und werden die Vernissage beschwingt untermalen.

Bewerbungsverfahren vereinfacht

Das Bewerbungsverfahren ist in diesem Jahr etwas vereinfacht worden, ein digitales Bewerbungsformular ist auf der Internetseite des Kap.8 zu finden. Es ist selbsterklärend und mittlerweile von Computer, Tablet oder Mobiltelefon gleichermaßen leicht auszufüllen. Interessierte Kreative finden es unter: https://www.stadt-muenster.de/kap8/ausstellungen. Weitere Informationen erteilt Candia Neumann (E-Mail neumannc@stadt-muenster.de, Telefon 0251/492-4151)