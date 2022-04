Initiative „Die Nordmark schützen“ lädt zum Gespräch ein

Die Bürgerinitiative „Die Nordmark schützen“ lädt am Samstag zur Nordmark südwestlich von Gut Kinderhaus ein, um mit Spaziergängern ins Gespräch zu kommen. Es geht um den Erhalt der Ackerfläche und des Wäldchens nördlich der Sportanlage des SC Westfalia Kinderhaus.

Die Initiative will unter anderem diesen Acker schützen. Im Hintergrund Gut Kinderhaus.

Die Bürgerinitiative „Die Nordmark schützen“ wird am Samstag (9. April) von 14 bis 17 Uhr „am Ort des Geschehens“ (an der Nordmark südwestlich von Gut Kinderhaus) präsent sein, um mit Spaziergängerinnen und Spaziergängern ins Gespräch zu kommen. Dies teilen die Organisatoren in einer Pressenotiz mit.

Alle seien eingeladen, vorbeizukommen, sich ein Bild zu machen und das Anliegen die Initiative zu unterstützen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Mit Spaziergängern ins Gespräch kommen

Die Initiative fordert unter anderem „den Erhalt der Ackerfläche und des anliegenden Wäldchens nördlich der Sportanlage des SC Westfalia Kinderhaus an der Großen Wiese in ihrer aktuellen Form“ sowie eine „zeitnahe Veröffentlichung des aktuellen Planungsstandes zum Umbau der vorhandenen Sportanlage im Rahmen einer öffentlichen Sitzung der Bezirksvertretung Nord durch die beteiligten Ämter der Stadtverwaltung Münster (Sportamt, Amt für Immobilienmanagement).

Vor Ort könne auch eine Online-Petition der Bürgerinitiative eingesehen werden, die an OB Lewe und Bezirksbürgermeister Igelbrink gerichtet ist, so die Mitteilung. Weitere Informationen sind unter anderem unter 0177/6 23 56 34 erhältlich.