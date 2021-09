Pfarrer Messing bleibt KAI-Vorsitzender

Eigentlich hätte die Mitgliederversammlung der Kinderhauser Arbeitsloseninitiative (kurz KAI) traditionell in der ersten Jahreshälfte stattfinden sollen. Aber wie bei so Vielem kamen auch hier die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Regelungen dazwischen. So dauerte es bis September, bis der Verein zusammenkam. Neben verschiedenen Berichten stand die Wahl des ersten Vorsitzenden auf der Tagesordnung. Wie erwartet wurde Pfarrer Ulrich Messing in diesem Amt bestätigt.

