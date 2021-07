Pfarrer setzt Anreiz fürs Impfen

„Ich rufe freundlich dazu auf, sich impfen zu lassen.“ Mit dieser Botschaft wendet sich Ulrich Messing an die Öffentlichkeit, speziell an die Mitglieder der Gemeinde St. Marien und St. Josef. Als leitender Pfarrer erklärt er den Hintergrund seines Appells. Die momentanen Infektionszahlen würden es erlauben, dass man sich wieder trifft, Gottesdienste feiert und in der Kirche wieder singt. Messing: „Wir müssen uns dafür einsetzen, dass dies auch so bleibt.“

