Premiere: „Currywurst Schleife“

Die Bewohner der Sahle-Wohnanlagen in Kinderhaus durften sich freuen: Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaft und einer gemeinnützigen Dienstleistungsgesellschaft spendierten ihnen eine Currywurst – und das direkt vor der Haustür.

Geselligkeit kommt auch in Kinderhaus gut an.

„Wo schmeckt die Currywurst am besten? Viele beantworten die Frage – je nach Überzeugung – mit „Berlin“ oder dem „Ruhrgebiet“.

In Kinderhaus waren sich die Mieter der Sahle-Wohnanlagen jetzt einig: „Vor der eigenen Haustür!“ Denn die Mitarbeitenden von Sahle-Wohnen und der gemeinnützigen Dienstleistungsgesellschaft Parea hatten die Bewohner zu einer ganz besonderen Spezialität eingeladen. Es wurde die eigens kreierte „Currywurst Schleife“ angeboten – in mehreren Varianten aus Schweinefleisch, Hühnchen oder veganer Brätmasse für alle Geschmäcker.

Der Clou war die unverwechselbare Soße. Alexander Michael Fischer, Teamleiter des Sahle-Wohnen-Kundencenters, sorgte mit eigens bei einer namhaften Metzgerei in Recklinghausen gekauften Würsten sowie seinem Geheimrezept für die nötige Würze und zugleich für viele zufriedene Gesichter am Paul-Sahle-Familientreff. Dazu trug auch das begleitende Unterhaltungsprogramm mit Spiel und jeder Menge Spaß bei. Nach einer Stärkung konnten sich Sportbegeisterte beim Airhockey und am Kickertisch messen. „Nach den langen, Corona bedingten Einschränkungen waren alle froh, wieder nach Herzenslust gemeinsam genießen zu können“, freute sich Parea-Mitarbeiterin Eva Bruns. Aufgrund der positiven Resonanz aus der Mieterschaft soll der Grillnachmittag rund um die „Currywurst Schleife“ künftig zu einem festen Bestandteil im Jahresprogramm der Sahle-Wohnanlagen werden.