Prinzenschießen an Christi Himmelfahrt

Zwei Jahre waren auch Schützenfeste wegen Corona nicht möglich. 2022 kann endlich wieder gefeiert werden. Die Schützen in Kinderhaus legen an Christi Himmelfahrt los.

Horrido: Zu Christi Himmelfahrt findet immer das jährliche Schützenfest der Schützenbruderschaft St. Wilhelmi Kinderhaus von 1953 statt. Der Ursprung der Bruderschaft liegt in einer Siedlergemeinschaft. Mitglieder sind Männer und Frauen, Jung- und Schülerschützen.

Nach zwei Jahren Corona-Pause geht es nächste Woche endlich wieder los. Der Königsschuss hallt am Donnerstag (26. Mai) durch das Schützenwäldchen am Heidegrund.

Volles Programm

Der Verein bittet alle Schützenschwestern und -brüder per Pressenotiz, um 9 Uhr am Hasenbusch zu erscheinen. Danach geht es direkt zu festen Adressen im Ort, um die Majestäten standesgemäß abzuholen. Um 11 Uhr ist die Festmesse in der Pfarrkirche St. Josef mit dem Blasorchester Kolping aus Albersloh. Nach der Kranz-Niederlegung und dem Totengedenken am Ehrenmal erfolgt der Abmarsch zur Vogelstange

Das Prinzenschießen findet an Christi Himmelfahrt um 13.30 Uhr statt, gefolgt vom Königsschießen um 15 Uhr. Gegen 17.30 Uhr wird mit dem letzten und entscheidenden Schuss gerechnet. Dann weiß man, wer Schützenkönig oder Schützenkönigin 2022 ist.

Schützenball zur Krönung

Am 28. Mai (Samstag) gibt es um 10 Uhr das urige Schnüre- und Medaillenschießen im Pfarrzentrum und um 12 Uhr ein gemeinsames Mittagessen. Um 17.30 Uhr steigt der Festumzug und im Anschluss gegen 19.30 Uhr die Königs- und Prinzenproklamation am Pfarrzentrum St. Josef Kinderhaus (Kristiansandstraße).

Um 20 Uhr beginnt der feierliche Schützenball im Pfarrzentrum. Alle Ehrungen werden ab 21 Uhr in geselliger Runde vorgenommen.