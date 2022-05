Prinzessin Laura Niehues regiert die Schützen

Münster-Kinderhaus

Laura Niehues heißt die junge Dame, die am Sonntagabend mit dem 158. Schuss zu der Ehre gelangte. Neben Prinzessin Laura setzte sich Berthold Ostlinning mit dem 143. Schuss als Schützenkönig durch. So geschehen bei der Schützenbruderschaft St. Josef in Kinderhaus.

Von Hubertus Kost