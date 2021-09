Rektoratsweg soll verkehrsberuhigt werden

Eigentlich ist der Rektoratsweg eine reine Anliegerstraße. Die Anwohner genossen dort lange die Ruhe.

Doch immer häufiger nutzen mittlerweile nicht nur ortskundige Autofahrer den Rektoratsweg zwischen der Westhoffstraße, Am Burloh und der Kristiansandstraße – als Schleichweg und Abkürzung. Nicht selten werden sie dabei von findigen Navigationsgeräten unterstützt.

Abkürzung zulasten der Anwohner

Das Ziel dieser Autofahrer ist klar: Im Kampf um scheinbare kostbare Minuten wollen sie vor allem morgens und spätnachmittags in der Rushhour den dichten Verkehr auf der Grevener Straße umgehen, der auch von zahlreichen Ampelphasen begleitet wird.

Des einen Freud ist des anderen Leid, denn die Anwohner des Rektoratswegs sind zunehmend genervt vom Schleichverkehr vor ihrer Haustür, gerade auch junge Familien mit Kindern.

Gerade vor der Kita wird es gefährlich

Deshalb bringt die CDU-Fraktion am 14. September (Dienstag) in der Bezirksvertretung Nord (BV) einen dementsprechenden Antrag ein, der eine klare Verkehrsberuhigung für den Rektoratsweg fordert.

Das teilte die CDU im Vorfeld per Pressenotiz mit. Demnach wird die Verwaltung der Stadt gebeten, ein nachhaltiges Verkehrskonzept zu erarbeiten – unter Beteiligung der Anwohner. Dieses Konzept soll dann, so die Christdemokraten, in den zuständigen Ausschüssen und in der BV Nord vorgestellt werden.

„Anwohner teilten uns unter anderem mit, dass es schwierig ist, mit den Fahrrädern die Kinder sicher zur Kita zu bringen und den Rektorratsweg zu queren“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Olaf Bloch auf Nachfrage. Auch Fußgänger fühlten sich vermehrt unsicher.