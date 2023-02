Rock und Pop für einen guten Zweck

Super Musik, super Stimmung, super Erfolg – so lautet die Kurzzusammenfassung des Benefizkonzerts der Coverband „Zenis and Friends“ vom Samstagabend im Bürgerhaus Kinderhaus.

In wechselnder Besetzung um den Kern, Christina, Patrick und Henri Zeni, präsentierte die Band neben Charthits und Evergreens aus Rock und Pop auch bekannte Musicalsongs aus „Fame“, „Rocky Horror Picture Show“ oder „Flashdance“.

Stolz verkündete Frontmann und Sänger Patrick Zeni am Ende die Summe der während der Setpausen eingesammelten Spenden – stolze 1363 Euro. „Die Benefizkonzerte von ,Zenis and Friends‘ sind an diesem Ort schon eine Tradition. Wir machen das seit 2014 zum neunten Mal. Vor der coronabedingten Unterbrechung haben wir an der Tausend-Euro-Marke gekratzt. Dass wir jetzt so viel mehr zusammenbekommen haben, ist fantastisch“, freute er sich.

Das Spendengeld teilen sich je zur Hälfte der Seniorentreff und das Sozialbüro der Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef. Lisa Trenkamp, die sich ehrenamtlich im Seniorentreff organisiert, erläuterte Näheres zur konkreten Verwendung.

„Die Senioren treffen sich regelmäßig zu geselligen Nachmittagen. Mit dem gespendeten Geld können wir jetzt einen Ausflug als einen echten Höhepunkt planen“, so Trenkamp. Das Sozialbüro vergibt beispielsweise Lebensmittelgutscheine an Bedürftige in besonderen Ausnahmesituationen.

Musikalisch im Sound und Arrangement stets ganz nah am Original, sind „Zenis and Friends“ ein Garant für beste Covermusik. Dass hohes Können und die musikalische Rezeption der Band sich herumgesprochen haben, zeigte das – trotz anderer zeitgleicher Partyangebote, wie etwa im närrischen Zeltfest in Sprakel – große Publikum in der Agora des Bürgerhauses.

Patrick Zeni bedankt sich für die großartige Unterstützung seitens des Bürgerhauses, etwa bei der Stellung von Räumlichkeit und Technik. Das nächste „Zenis and Friends“-Benefizkonzert an Ort und Stelle ist übrigens schon fest terminiert. Für den 3. Februar 2024. Geht da vielleicht noch was vorher?