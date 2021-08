Schnell mal schwimmen lernen

Immer mehr Kinder in Münster können nicht oder nur sehr schlecht schwimmen. Ein Grund ist die Pandemie. In einigen Bädern wurden deshalb erstmalig in den Sommerferien Schwimm-Kompaktkurse durchgeführt. Die teilnehmenden Kinder sind begeistert.

Alican hält sich am Rand des Beckens im Hallenbad in Kinderhaus fest und strahlt bis über beide Ohren. „Am Anfang konnte ich noch nicht so gut schwimmen, aber jetzt geht es viel besser“, sagt er. Gemeinsam mit vier anderen Kindern nimmt Alican aktuell an einen einwöchigen Schwimm-Kompaktkurs teil. Solche Ferienschwimmkurse finden in Münster seit 2011 statt, normalerweise in den Oster- und Herbstferien.