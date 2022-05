Schützenfest nach drei Jahren Pause

Von großer Vorfreude war das Aufhängen des Banners im Schulwald durch die Schützenbruderschaft St. Josef Kinderhaus am vergangenen Freitag geprägt. Nach dreijähriger Pause durch die Pandemie findet das Schützenfest vom 20. bis 22. Mai in gewohnter Form statt.

Den Auftakt bildet am Freitag das Herrichten der Vogelstange im Schulwald ab 16 Uhr. Am Abend ermitteln die Schützen den Flaschenkönig. Geschossen wird dabei auf eine hölzerne Flasche. Am Samstag sind beim Kinderschützenfest alle Kinder ab 15 Uhr zur Teilnahme am Acht-Spiele-Wettbewerb eingeladen. Besondere Attraktionen sind eine Hüpfburg und ein Spielemobil. Zur Stärkung gibt es Kaffee, Kuchen und Pommes. Zum Abschluss des Tages steht der Wettbewerb um die Würde des Kinderkönigs an. Teilnahmeberechtigt sind Kinder und Enkelkinder der Mitglieder der Schützenbruderschaft.

Den Sonntag beginnen die Schützen mit dem Antreten vor dem Katharinenkloster um 10.45 Uhr und der Messfeier um 11 Uhr. Anschließend folgen im Rahmen eines Festumzugs die Abholung der amtierenden Majestäten am Pfarrzentrum, der Fahnenschlag und die Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Ab 14 Uhr starten die Schießwettbewerbe zur Ermittlung der neuen Würdenträger mit dem Prinzenschießen. Im Anschluss wird nach fünfjähriger Amtszeit als Kaiser ein Nachfolger für Wolfgang Liedtke ermittelt. Teilnahmeberechtigt sind alle ehemaligen Königinnen und Könige.

Königsschießen und Schülerprinzenschießen

Etwa ab 16 Uhr steht das Königsschießen auf dem Programm. Es gilt, die durch die Coronapandemie drei Jahre im Amt gewesene Königin Claudia Niehues abzulösen. Seinen Ausklang findet der Sonntag mit einem gemütlichen Beisammensein mit Musik.

Das Schülerprinzenschießen wird bereits am heutigen Mittwoch um 20 Uhr auf dem Schießstand im Bürgerhaus ausgetragen.