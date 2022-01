Sorge vor weiteren Rodungen

Baumfällaktionen am Zimmermannschen Wäldchen

Sechs kahle Baumstümpfe haben Malte und Jonas ans Ende ihres Briefes gemalt. Daneben: sechs Bäume in sattem Grün, mit dickem Stamm und voller Krone. Das Vorher-Nachher-Bild soll den Zustand des Zimmermannschen Wäldchens, der Waldfläche in ihrem Viertel in Münster-Kinderhaus, zeigen.