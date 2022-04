Spenden-Aktion für zerstörte Blindenschule

Mit einer Spendenaktion haben Schülerinnen und Schüler der Irisschule in Münster-Kinderhaus eine Blindenschule im ukrainischen Charkiw unterstützt. Mit ihren „Waffeln für den Frieden“ haben sie stolze 1012,20 Euro eingenommen.

Bei gutem Frühlingswetter und in bester Lage hatten die Schülerinnen und Schüler am Montagvormittag ihren Stand vor der Bezirksregierung am Domplatz aufgebaut. Neben selbst gebackenen Waffeln boten sie im Unterricht gebastelte Karten und Schlüsselanhänger an. Und sie kamen den gesamten Vormittag über häufig ins Gespräch mit vielen Passanten. Unterstützt wurden die Kinder und Jugendlichen dabei von ihren Lehrkräften.

Infos über ihr Hilfsprojekt hatten die Kinder und Jugendlichen vorher auf gelben Plakaten mit blauer Schrift festgehalten. „Viele Passanten sind stehengeblieben, um Waffeln, Karten und Schlüsselanhänger zu kaufen und haben sich über das tolle Engagement gefreut“, heißt es von Seiten der Irisschule.

Erlös von über 1000 Euro

Es habe viel positive Rückmeldung für die Aktion gegeben, was alle Beteiligten bestärkt und ermutigt habe. Alle seien sich am Ende des Tages einig gewesen: „Die Aktion war ein voller Erfolg – nicht nur in finanzieller Hinsicht!“ Der Erlös der Aktion von über 1000 Euro soll nun einer zerstörten Blindenschule im ukrainischen Charkiw zugute kommen.

An der Irisschule in Münster-Kinderhaus werden Kinder und Jugendliche mit Sehbehinderungen unterrichtet. Aktuell lernen in der LWL-Förderschule 21 Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur zehnten Klasse.