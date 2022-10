Sperrmüll am Straßenrand sorgt für Unmut

Es sei ein Ärgernis, klagt eine Anwohnerin, die in der Nähe wohnt. Häufig liege Sperrmüll am Straßenrand, vor allem im Bereich der Josef-Beckmann-Straße 7, 11 und 15. Das Besondere: Der Sperrmüll wird nicht nur am Tag der Abfuhr herausgebracht oder kurz davor, sondern „völlig unabhängig von solchen Terminen“. „Manchmal liegen alte Möbel, Matratzen und ähnliches schon wieder draußen, nachdem am Tag vorher abgefahren wurde“, so die Anwohnerin.

Ihre Vermutung: Die Bewohner und Bewohnerinnen der Häuser, die teilweise Migrationshintergrund und keine guten Deutschkenntnisse hätten, hätten möglicherweise keine ausreichenden Kenntnisse über Mülltrennung und Abfuhrtermine. Unsere Zeitung fragte bei der Stadt Münster nach, was unternommen werde, um die Bewohner und Bewohnerinnen – möglicherweise auch mehrsprachig – zu informieren?

Schilder und Faltblätter

Beschwerden über Sperrgut, das zum falschen Termin an die Straße gestellt wird, gebe es aus diesem Bereich immer mal wieder, teilt eine Sprecherin der Stadt mit. Das Team der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) sei daher auch zwischen den Terminen immer mal wieder vor Ort, um Sperrgut abzufahren, etwa am vergangenen Samstag.

Ansonsten stehe der Bereich in der letzten Zeit aber nicht außergewöhnlich im Fokus. Die AWM seien in regelmäßigem Kontakt mit der Wohn- und Stadtbau – Eigentümerin der Wohnbebauung – und würden anlässlich der aktuellen Information der Bürgerin noch einmal nachhaken.

Außerdem seien im genannten Bereich Schilder zur richtigen Abfalltrennung angebracht, und es würden immer wieder einmal Faltblätter zum Thema verteilt. Dies sei eine gemeinsame Initiative der AWM und des Begegnungszentrums Kinderhaus. Der Mitarbeiter, der sich bei den AWM besonders um Abfallberatung für Menschen mit Migrationsvorgeschichte kümmert, werde sich darüber hinaus mit der Wohn- und Stadtbau in Verbindung setzen. Wenn Corona es zulasse, könnten demnächst Schulungen vor Ort angeboten werden.