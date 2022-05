Theresa Podlich ist neue Kinderschützenkönigin

In der Schützenbruderschaft St. Josef Kinderhaus eifert die junge Generation den Großeltern nach und holt damit einen „Adelstitel“ wieder in die Familie: Theresa Podlich ist die neue Kinderschützenkönigin des Vereins.

Ihre Großmutter Ute Podlich und ihr Großvater Peter Podlich waren in unterschiedlichen Jahren Schützenkönigin und Schützenkönig, die Großmutter war sogar Stadtschützenkönigin.

Am Samstag legte sich Enkelin Theresa beim Kinderschützenfest mächtig ins Zeug. 65 Korken mussten auf den hölzernen Vogel abgedrückt werden, dann stand die Achtjährige als neue Kinderregentin fest.

70 Kinder beim Acht-Spiele-Wettbewerb

Zur Teilnahme am Wettbewerb waren Kinder und Enkelkinder von Mitgliedern der Schützenbruderschaft berechtigt, zu den anderen Aktionen für den Nachwuchs – dazu gehörten zum Beispiel Darts (mit Bällen), Dosenwerfen und Flipper – waren dagegen alle Kinder eingeladen. 70 Jungen und Mädchen nahmen an dem Acht-Spiele-Wettbewerb teil. „Eine so große Beteiligung hatten wir lange nicht mehr“, freute sich Sabine Recker, die als Jungschützenmeisterin für den Ablauf verantwortlich war.

Und wie bedankt man sich bei den Mitstreitern des Wettbewerbs um den Königs- beziehungsweise den Königinnentitel? Theresa Podlich verteilte Schokoküsse. Die schmeckten auch den Erwachsenen.