Ulrich Baumheuer bleibt Vorsitzender

In politisch bewegten Zeiten und angesichts der beängstigenden Lage in der Ukraine hatte die CDU Kinderhaus zur Mitgliederversammlung eingeladen, bei der neben Regularien auch die Arbeit der Ortsunion in den nächsten Jahren im Mittelpunkt stand. „Dass wir nach über zwei Jahren wieder eine Mitgliederversammlung mit regen Diskussionen veranstalten können“, so der Vorsitzende Dr. Ulrich Baumheuer, „ist ein besonderer Grund zur Freude.“

Die CDU Kinderhaus sei auch in Pandemiezeiten ein zuverlässiger Partner der Kinderhauser Bürgerschaft gewesen und habe als Ansprechpartner immer zur Verfügung gestanden. Baumheuer nannte als Schwerpunktthemen unter anderem die Bereiche Wohnungsbau – insbesondere das Moldrickx-Quartier –, das Schulwesen, die problematische Verkehrssituation, die geplanten Mobilstationen und den ÖPNV.

Die Kassenprüfer bescheinigten dem Schatzmeister Walter Sauerwald eine einwandfreie Kassenführung, der Vorstand wurde laut CDU-Mitteilung einstimmig entlastet.

Zum Vorsitzenden wurde erneut Ulrich Baumheuer gewählt, sein Stellvertreter Dr. Hans-Georg Geißdörfer wurde im Amt bestätigt. Erik Morawietz wurde zum neuen Schriftführer und Walter Sauerwald erneut zum Schatzmeister gewählt. Den erweiterten Vorstand bilden Ratsfrau Babette Lichtenstein van Lengerich und Ratsherr Olaf Bloch, Dominik Rottmann, Stanko Zublic, Moso Olo, Heinz Laerbusch und Lothar Wypyrszik.

Die bevorstehende Landtagswahl nahm in der anschließenden Diskussion einen breiten Raum ein. Man werde in der Öffentlichkeit und auch an den Ständen für die CDU-Ziele kämpfen, versicherte Geißdörfer und ergänzte: „Kinderhaus soll sicher, nachhaltig, solidarisch und stark bleiben.“