Verein will Kiez-Gemeinschaftsräume schaffen

„Weiler 1 Oxford“ ist der Name des ersten Wohnprojekts der Genossenschaft Grüner Weiler eG. Das 50-Millionen-Euro-Projekt entsteht im Oxford-Quartier auf dem ehemaligen Kasernengelände und bietet mit über 100 Wohnungen Platz für zirka 250 Menschen. Es wird von den Menschen, die dort wohnen und leben werden oder die die Idee dahinter gut finden, gestemmt. Aus eigener Kraft, „ohne dass ein finanzkräftiger Investor oder ein Immobilienhai seine Hände im Spiel hat“, heißt es in einer Pressemitteilung der Genossenschaft.

Im Mai soll der Bau beginnen. In Zeiten ständig steigender Mieten lässt die Genossenschaft bis 2025 Wohn- und Lebensraum entstehen, „der nie zum Spekulationsobjekt werden wird“.

Räume für die Gemeinschaft

Der Verein Kurbelbox ist Mitglied der Genossenschaft und hat daran mitgewirkt, dass neben Wohnungen auch Räume entstehen, die dem ganzen Stadtteil zur Verfügung stehen und als Teiö der Infrastruktur vom Land gefördert werden. Man werde die Räume selbst bewirtschaften und sie gerne anderen Menschen, Initiativen, Vereinen zur Verfügung stellen.

Darunter ein Veranstaltungsraum für Theater, Kunst und Musik, für Feste und Workshops, für Vorträge, Gruppenarbeit und vieles mehr. Er hat eine Größe von knapp 100 Quadratmetern und kann durch bewegliche Wände in zwei Räume geteilt werden oder in Absprache mit der Genossenschaft auf zirka 135 Quadratmeter erweitert werden. Der „Kieztreff“ mit dem Nanem „Zur wilden Karde“ bietet Raum für spontane Begegnung und Kommunikation, Kaffee und Kuchen inklusive. Er hat eine Größe von rund 50 Quadratmetern und verfügt über eine Theke, eine Bistro-Einrichtung und einen Außenbereich, das „Quartiersplätzchen“.

Verein wird Miteigentümer

Als zukünftiger Mieter muss der Verein nun genauso wie die zukünftigen Bewohner und Bewohnerinnen der Wohnanlage Genossenschaftsanteile erwerben, wodurch er quasi zum Miteigentümer wird. Die Höhe der zu erwerbenden Anteile bemisst sich an der Größe der Mietfläche und beträgt in diesem Fall 108.000 Euro. Nur so kann die Genossenschaft – in der Summe aller Geschäftsanteile – das für den Bau notwendige Eigenkapital aufbringen.

Wer jetzt Interesse bekommen hat: Am Sonntag (5. März) veranstaltet der Verein einen Spaziergang aus der Reihe „Gievenbeck neu entdecken“ der unter anderem über das Gelände führt. Eingeladen dazu sind auch alle Menschen, die Kurbelbox e.V. besser kennen lernen möchten.

Spenden erwünscht

Der Verein Kurbelbox ist als gemeinnützig anerkannt. Spenden sind steuerlich anrechenbar. Für Spenden ab 300 Euro stellt der Verein selbsttätig eine jährliche Zuwendungsbescheinigung aus, sofern die Daten der Spender bekannt sind. Für Spenden bis 300 Euro genügt dem Finanzamt der Überweisungsbeleg.