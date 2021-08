Viel Blues und rollende Bässe

„Die 15 Beiträge auf dieser CD sind Zeugnis eines sehr persönlichen und privaten Musizierens. Frank Muschalle und Stephan Holstein harmonieren vortrefflich, spielen zugleich unaufgeregt und effektvoll.“ Dies schrieb Kultur-Chef Johannes Loy im Februar in den Westfälischen Nachrichten über die aktuelle CD der Musiker „Meet Me Where They Play The Blues“.

Am 3. September stellen die Musiker die Aufnahmen im Kap. 8 im Bürgerhaus vor. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Blues und Boogie Woogie

Muschalle (Piano) und Holstein (Saxofon, Klarinetten) hatten im Oktober letzten Jahres den Lockdown genutzt und eine gemeinsame CD aufgenommen. Beim Konzert am 3. September ist auch Dirk Engelmeyer (Schlagzeug und Gesang) aus Osnabrück dabei.

Das Trio stehe für „swingenden Blues und Boogie Woogie, rollende Bässe, einen tirillierenden Diskant, der sich mit ideenreichen Saxophon- und Klarinetttensoli duelliert und dazu für einen pulsierenden Rhythmus, mal knackig, mal sanft und immer swingend“ – so heißt es in der Ankündigung. Karten gibt es bei localticketing.de (online und in den Vorverkaufsstellen).