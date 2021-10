Viel Herzblut fürs Heimatmuseum

Die Bürgervereinigung Kinderhaus feiert Jubiläum - In den 35 Jahren ihres Bestehens entstand unter anderem ein Heimatmuseum, in dem man heute Schulbänke, Schiefertafeln, den berühmten „Rohrstock“ und vieles mehr besichtigen kann.

Kinderhaus? Ist das nicht der Stadtteil mit den vielen Hochhäusern? Stimmt. Aber Kinderhaus hat viel mehr zu bieten – unter anderem eine Menge Kultur. Dass dies so ist, daran hat ein Verein großen Anteil: Die Bürgervereinigung Kinderhaus, die in diesen Tagen 35 Jahre alt wird. Ihr Vorzeigeobjekt ist das örtliche Heimatmuseum, das mit Herzblut und „viel Selbstausbeutung der Ehrenamtlichen“ errichtet wurde bis heute unterhalten wird. So der Vorsitzende der Bürgervereinigung, Dr. Christopher Görlich.