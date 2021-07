Die Volksbank Münsterland Nord ist ab Oktober nur noch mit einer Selbstbedienungs-Filiale in Kinderhaus vertreten. Ein Vertreter des Geldinstituts nennt die Hintergründe.

Die Kinderhauser Volksbank-Filiale befindet sich im Zentrum des Stadtteils, am Idenbrockplatz 8/8A. Demnächst ist die Volksbank in Kinderhaus nur noch mit einer Selbstbedienungs-Filiale vertreten.

Die Volksbank Münsterland Nord zieht sich von ihrem Standort am Idenbrockplatz in Kinderhaus zurück. Zum 1. Oktober soll die dortige Zweigstelle in eine Selbstbedienungs-Filiale umgewandelt werden.