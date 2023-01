Vom Barock bis zur Jetztzeit

Organistin Sabrina Blüthmann und Trompeter Thomas Stählker bestritten das erste Konzert des Jahres 2023 der Reihe „Geistliche Konzerte in St. Josef in Kinderhaus“.

Auch 2023 gibt es wieder die Reihe „Geistliche Konzerte in St. Josef“ in Kinderhaus. Den Auftakt gestalteten am Sonntag Kirchenmusikerin Sabrina Blüthmann an der Orgel und ihr Musikerkollege, Trompeter Thomas Stählker.