Von Halloween-Pizza bis Air-Hockey

Mit einem bunten Programm präsentiert das Wuddi seine Angebote in den Herbstferien. „Tolle kreative und sportliche Angebote für sechs- bis zwölfjährige Kids laden zum Mitmachen ein“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Leuchtende Laternen für stimmungsvolle Herbstabende werden am Mittwoch (13. Oktober) gebastelt. Die Kinder können dabei die Laternen mit ihren Lieblingsmotiven wie gruseligen Halloweenmotiven versehen. Sportlich geht es dann am Donnerstag (14. Oktober) weiter. Wer Lust hat sich mal wieder so richtig auszupowern, ist hier genau richtig.

Am Freitag (15. Oktober) duftet es aus der Kinderküche, denn es werden Halloween-Crêpes gebacken. Frisches Obst und Vanilleeis machen aus der französischen Nationalspeise eine Nascherei.

Das sehr beliebte Air-Hockey-Turnier findet am 19. Oktober (Dienstag) statt. Kreativität ist am 20. Oktober (Mittwoch) gefragt, wenn schaurige Lichterketten für die herbstliche Jahreszeit gestaltet werden. Die kleinen Lämpchen einer Lichterkette können individuell bemalt oder aus farbigem Papier hergestellt werden.

Am 21. Oktober (Donnerstag) wird wieder zusammen gesportelt, gespielt und ausgepowert. Zum Abschluss der Herbstferien geht es am 22. Oktober (Freitag) in die Kinderküche. „Wir backen leckere Halloween-Pizza, die jeder nach seinem Geschmack belegen und anschließend verzehren kann“, heißt es in der Mitteilung.

Zu allen Veranstaltungen ist eine Anmeldung, persönlich, telefonisch oder per E-Mail mit Angabe des Namens und Geburtsdatums sowie einer Notfall-Telefonnummer erforderlich. Die Kosten müssen innerhalb von zwei Tagen im Wuddi-Infobüro, Idenbrockplatz 8, bar bezahlt werden.

Eine Teilnahme an den Veranstaltungen ist nur unter Beachtung der aktuell gültigen Coronavorschriften möglich ist.

Weitere Informationen gibt es unter 4925810 oder auf der Home-Page www.stadt-muenster.de/wuddi. Das Faltblatt mit allen Angeboten liegt in der Stadtbücherei, der Bürgerberatung und natürlich im Wuddi aus.