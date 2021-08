Vorbereitung auf den großen Turniertag

Der Fußball-Talentschuppen des 1. FC Gievenbeck in den Sommerferien ist eine echte Institution. Auch in der zweiten Wochen haben über 100 Kinder teilgenommen. Zum Abschluss wartet ein besonderes Turnier.

Sie laufen, stürmen, schießen, und haben jede Menge Spaß dabei. In Gievenbeck findet aktuell der zweite Fußball-Talentschuppen des 1. FC Gievenbeck in diesen Sommerferien statt. 105 Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren nehmen an dem einwöchigen Fußballkursus teil, berichtet Organisator Christian Wielers. „Heute ist der letzte normale Tag“, erzählt er am Donnerstag. Denn nach vier Tagen Training, wobei „nicht die Leistung, sondern der Spaß im Vordergrund steht“, finde am heutigen Freitag ein großer Turniertag statt, so Wielers: „Die Größeren spielen ein Champions-League-Turnier, für die kleineren richten wir eine Europameisterschaft aus.“

Gruppenfoto der jüngsten beim Talentschuppen. Foto: Joel Hunold

Zwar werde dabei am Ende eine Siegermannschaft ermittelt, „aber jeder bekommt einen Pokal“, sagt der Organisator. „Beim 1. FC Gievenbeck sind wir sonst sehr leistungsorientiert, aber nicht bei dieser Veranstaltung.“ Ein Konzept, was aufgeht: Viele nehmen nicht zum ersten Mal am Talentschuppen teil wie etwa Dominik. Nachdem er in der ersten Woche am Anfang der Ferien noch als Spieler dabei war – zum 15. oder 16. Mal, wie er erzählt, steht er nun erstmalig als Trainer am Spielfeldrand der Jüngsten. „Als Trainer macht es sogar noch mehr Spaß“, sagt er. Und Wielers ergänzt: „Wir haben 16 Trainer, die haben allesamt früher selbst den Talentschuppen besucht.“

Kinder sind aufgedrehter – aber glücklich

Auch wenn es auf den ersten Blick über das weitläufige Gelände – auf mehreren Trainingsplätzen laufen Kinder lachend dem Ball hinterher – nicht so scheint, hat die Pandemie den Talentschuppen verändert.

Die Organisation habe definitiv mehr Aufwand erfordert, sagt Wielers, „aber uns war von Anfang an klar, wenn wir es durchführen dürfen, machen wir es auch, egal wie viel Arbeit es bedeutet“. Den Kindern merke man zudem die lange Zeit Pandemie an. „Sie sind aufgedrehter. Aber auch froh, dass sie endlich wieder raus dürfen.“