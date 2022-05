Waldbesitzer lässt potenzielle Gefahrenstellen beseitigen

An der Ecke Kanalstraße/Bröderichweg wurden gestern und vorgestern etliche Pappeln gefällt. Das führte dazu, dass es dort zu unerwünschten Staus kam und sich manch einer obendrein auch noch über die Aktion wunderte: Darf in dieser Jahreszeit noch gefällt werden? Gibt es in den Bäumen brütende Vögel? Mit Fragen dieser Art meldeten sich Bürger per E-Mail bei der Redaktion unserer Zeitung.

Von Adalbert Koch, Leiter des Regionalforstamts Münsterland, gab es dazu die Auskunft, dass die Baumfällaktion, die ihn selbst schon im Stau stehen ließ, aus gutem Grunde erfolgt. Sie wird voraussichtlich noch bis einschließlich Freitag (6. Mai) andauern. Hintergrund ist, dass das Regionalforstamt als Dienstleister eines privaten Waldbesitzers im betreffenden Bereich forstliche Maßnahmen durchführen lässt, die der Verkehrssicherung dienen.

Alte, nicht mehr stabile Pappeln – teils hohl und mit abgestorbenen Ästen – würden entfernt, um potenzielle Gefahrenstellen zu entschärfen. Aus Sicht der Fachleute, so Koch weiter, sei es erfreulich, dass dort bislang noch nichts passiert sei. Und dabei solle es auch bleiben. Es handele sich um keine einfache Baumfällaktion, sondern um eine Maßnahme, die abgesichert werden müsse.

Im Vorfeld sei eine artenschutzrechtliche Untersuchung des betreffenden Baumbestands vorgenommen worden. Diese habe gezeigt, dass es in den zu fällenden Pappeln keine brütenden Vögel gebe, auf die Rücksicht genommen werden müsse.