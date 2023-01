Waldschule: Orientierungstag bringt Schüler und Unternehmer zusammen

Der Berufsorientierungstag mit anschließenden Betriebsbesichtigungen ist ein wichtiger Baustein der Berufsvorbereitung an der Waldschule. Nach zweijähriger Corona-bedingter Zwangspause trafen bei der 16. Auflage Vertreter von zehn kooperierenden Betrieben mit Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge acht bis zehn zusammen, um diese über Ausbildungsberufe zu informieren. Ein breites Spektrum aus den Bereichen Handwerk, Dienstleistung und Gastronomie war vertreten. Kontinuierlich steht ab Klasse sieben Arbeitslehre und Wirtschaftsunterricht auf dem Stundenplan, begleitet von Praktika in den Klassen acht, neun und zehn und den Berufsfelderkundungen.

Das Besondere des Berufsorientierungstages: Die Schüler werden von Firmenvertretern und Auszubildenden persönlich informiert, bekommen Informationen über Praktika in den einzelnen Ausbildungsberufen, können Bewerbungsunterlagen direkt übergeben, Bewerbungsgespräche simulieren und von den Erfahrungen der Auszubildenden profitieren.

Für die begleitenden Lehrerinnen und Lehrer ergeben sich durch den Austausch immer wieder neue Aspekte für ihre Arbeit, heißt es im Bericht der Schule. Und auch die Betriebe haben etwas von diesem Tag: Sie können Werbung in eigener Sache machen, direkt in Kontakt mit interessierten Schülern treten, die später womöglich als Auszubildende in Frage kommen.

Lokale Unternehmen vor Ort

Vertreten waren lokale Unternehmer wie die Glaserei Niggemann, Hülsbömer & Weischer, die Gärtnerei Welling sowie Coler; münsterische Betriebe wie das Stadthotel, das Café und Restaurant Rossini, Oevermann (Beton- und Stahlbau) sowie Filialisten wie Lidl und Deichmann. Auch die Deutsche Bahn, die Stadt Münster, die Uni-Klinik und die Alexianer mit der Raphaelsklinik präsentierten sich und diverse Ausbildungsberufe.

Schulleiterin Susanne Schröder dankte insbesondere dem Berufsorientierungsteam mit Diemut Nagel und Melanie Böyük sowie Heike Böntrup von der Agentur für Arbeit für die Vorbereitung diese Tages.