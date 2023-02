Waldschule verabschiedet Leiterin Susanne Schröder 

Vielseitiges Engagement gewürdigt: Andrea Kramer (r.) verabschiedet Susanne Schröder in den Ruhestand, auch der neue Schulleiter Wolfgang Paßgang dankt der langjährigen Schulleiterin.

Susanne Schröders letzter Schultag begann am Dienstagmorgen mit der Fahrt im „Waldschule-Bus“. Den gibt es eigentlich gar nicht, aber das Gefährt war für den besonderen Tag besonders ausgestattet worden. Auf dem Weg nach Kinderhaus stiegen Schülerinnen und Schüler der Waldschule ein, auch viele Lehrkräfte, die ihre langjährige Schulleiterin mit einem Frühstück (im Bus) und später mit einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedeten, an der viele Gäste und berufliche Wegbegleiter teilnahmen.

Die Bustour vermittelte ein bisschen Symbolik, denn Susanne Schröder war – im übertragenen Sinn – immer für ihre Schule unterwegs. Das kam in den Ansprachen, die das Wirken der Pädagogin würdigten, deutlich zum Ausdruck. Gemeinsam mit dem Kollegium und den Schülerinnen und Schülern initiierte sie Projekte und Kooperationen, um praktisches Wissen in ganz unterschiedlichen Bereichen – von Kultur bis Wirtschaft – zu vermitteln. Erfolgreich, denn es gab immer wieder Preise und Auszeichnungen, mit denen die Hauptschule über Kinderhaus hinaus bekannt wurde.

Andrea Kramer, Schulamtsdirektorin der Stadt Münster, fasste das persönliche Engagement ihrer ehemaligen Kollegin Susanne Schröder in dem Satz zusammen: „Du hast der Waldschule Deinen Stempel aufgedrückt.“

Als Beispiele für besondere Erfolge nannte Kramer die Auszeichnungen der Schule mit dem Prädikat „Schule auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung“ und als „Talentschule mit dem Schwerpunkt MINT“ (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften,Technik) als eine von sieben Hauptschulen in Nordrhein-Westfalen. Eine weitere Auszeichnung würdigt die Arbeit der „Schülerfirma“, die im Bereich gesunde Ernährung und Umweltschutz unterwegs ist und auch Kenntnisse in Wirtschaft vermittelt.

„Die Projekte und Auszeichnungen waren stets Ansporn für weitere Aktivitäten,“ sagte Susanne Schröder, die im August 2008 als Konrektorin an die Waldschule kam und 2014 Schulleiterin wurde. Lebensplanung vermitteln – das war ihr immer wichtig. Auch dafür sei Bildung der Schlüssel.

Gibt es ein Ereignis, an dass sie sich besonders gern erinnern wird? Die Antwort ist ganz spontan: „Es war ein besonders freudiger Tag, als die Schülerinnen und Schüler nach der langen Coronapause endlich wieder in die Schule kommen konnten.“