Walnuss-Aktion hilft Schülern

„Wir freuen uns sehr, wieder eine örtliche Initiative unterstützen zu können“, erklärt der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Kinderhaus, Philipp Bell. Insgesamt 1000 Euro aus der „Walnussaktion“ der Werbegemeinschaft wurden diesmal an die Schülerstiftung „Courage“ überreicht.

Wie in den Vorjahren hatten Mitglieder der Werbegemeinschaft in der Vorweihnachtszeit Walnüsse mit Losen gefüllt und in ihren Geschäften für einen guten Zweck verkauft. Der Erlös wurde gespendet. „Trotz nicht ganz leichter Rahmenbedingungen auf Grund von Corona konnten 1000 Euro an Spenden durch die teilnehmenden Geschäfte gesammelt werden“, freut sich Philipp Bell.

Erfolgreiche Aktion trotz Corona

Die Schülerstiftung „Courage“, an die das Geld geht, kümmert sich um Kinder. „Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung, soziale Akzeptanz und Teilhabe unabhängig von Herkunft, Sprache, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder finanzieller Ausgangssituation“, so eine Leitlinie der Initiative. Zu ihren Aktionen gehören Hausaufgabenhilfe, Workshops in den Ferien, Patenschaften, Leseabende und mehr.