„WC-Teams“ für Sauberkeit in Toiletten

Die neuen Toilettenanlagen in der Waldschule Kinderhaus sind frisch renoviert und mit den Schülern attraktiv gestaltet worden. In den Pausen achten nun „WC-Teams“ auf die Sauberkeit.

Toilettenanlagen in Schulen und öffentlichen Gebäuden sind oft alles andere als „einladend“. Meist mangelt es an Sauberkeit, weil sich die Benutzer am fremden und anonymen Örtchen einfach nicht verantwortlich fühlen.

Die Waldschule in Kinderhaus geht nun einen neuen Weg und hat eine im wahrsten Sinne des Wortes „saubere Sache“ auf die Beine gestellt. Ab sofort engagieren sich die Schüler der Klassen neun und zehn in „WC-Teams“ und achten darauf, dass weder Vandalismus noch Verschmutzung die gerade frisch renovierten Toilettenanlagen unappetitlich machen.

Breitere Spiegel mit Bordüre

Susanne Schröder von der Schulleitung: „Wir haben die Wünsche der Schüler bei der Renovierung weitestgehend berücksichtigt. Vom breiteren Spiegel mit Bordüre im Mädchen-WC bis zur Bereitstellung von zusätzlichen Hygieneartikeln reicht das Angebot.“ Auch die Schülervertretung war von Anfang an aktiv in das Vorhaben eingebunden.

Handy-Filmerei und Fotografieren verboten

Seit Mittwoch nun sieht es in den Sanitärbereichen tatsächlich „schon fast wohnlich aus“, so Projektleiterin Kerstin Mertes. Auf Schildern sind die „Toilettenregeln“ fixiert. So sollen nicht mehr als fünf Personen gleichzeitig die Räumlichkeiten benutzen, Wände und Toiletten sind „sauber und heil zu lassen“, Rauchen, Handy-Filmerei und Fotografieren sind in den WC-Räumen verboten, und die Mülleimer seien eben nicht nur zur Zierde aufgestellt.

In jeder Pause übernehmen einige Schüler die Aufsicht. „Alle Benutzer fühlen sich so in gewisser Weise auch verantwortlich“, so Schröder. Und alle sind froh, nun auf die seit vergangenem Sommer aufgestellten WC-Container endlich verzichten zu können, Pünktlich zur Jahreszeit ist nun an der Waldschule wieder alles „frühlingsfrisch“.