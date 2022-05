Wer wird Nachfolger von Guido Delkus?

Endlich ist es wieder so weit: Der Kinderhauser Heideclub lädt am 11. Juni zum Schützenfest ein.

Die Tage des amtierenden Königspaares Guido und Ute Delkus sind gezählt: Nach mittlerweile drei Jahren ermittelt der Heideclub endlich wieder einen neuen Regenten. Am 11. Juni (Samstag) wird zum Schützenfest eingeladen.

Start der Festivität ist um 13.30 Uhr mit dem Antreten der Schützen und Jungschützen am Feldstiegenkamp. Der Festumzug und die Abholung des Königspaares schließen sich an. Weiter geht es dann zur Vogelstange im Wäldchen am Heidegrund. Dort beginnen um 15 Uhr das Prinzen-, das Flaschen- und das Königsschießen mit passender Musik. Vom Spielmannszug St. Wilhelmi Kinderhaus wird der Tag musikalisch begleitet. Fürs leibliche Wohl aller wird nach Angaben des Heideclubs mit Imbiss- und Getränkeständen sowie Kaffee und Kuchen gesorgt.

Bereits am 10. Juni (Freitag) trifft sich der Heideclub zur Vorbereitung des anstehenden Schützenfests um 16 Uhr im Wäldchen. Verbunden wird das Vortreffen mit einem Spaßvogelschießen. Das Aufräumen nach dem großen Fest soll am 12. Juni (Sonntag) ab 9.30 Uhr im Wäldchen über die Bühne gehen.

Bereits in der Folgewoche findet im Nachklang des Schützenfests am 18. Juni (Samstag) ab 18 Uhr ein gemütlicher Abend mit den Kinderhauser Schützenvereinen in und am Vereinsheim der Kleingartenanlage „Am Bergbusch“ (Zum Bergbusch 10) statt.