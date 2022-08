Buntes Areal mit 195 Wohnungen

Ein vielfältiges, durchmischtes und sozialverträgliches Quartier, das Wohnungen zu bezahlbaren Preisen bietet, soll in den kommenden Jahren am Langebusch in Kinderhaus entstehen.

Öffentlich geförderter Wohnraum, Wohnungen für Studierende, Senioren sowie Menschen mit Behinderungen, gemeinschaftliches Wohnen, barrierefreie Eigentumswohnungen, Baugrundstücke für Reihenhäuser, Kita, Tagespflege und Gewerbe – all das ist geplant auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Moldrickx.

Am 7. September entscheidet der Rat

Das Vermarktungskonzept des Amtes für Immobilienmanagement geht nun in die politischen Beratungen, die Bezirksvertretung Nord macht am Dienstag (23. August), den Auftakt. Am 7. September entscheidet der Rat über die Planungen für das neue Baugebiet mit insgesamt 195 Wohnungen.

Vielfältig nutzbar von der Kita bis zum gemeinschaftlichen Wohnen: So sieht der Plan für den städtischen Teil des ehemaligen Moldrickx-Geländes in Kinderhaus aus. Foto: Stadt Münster/Amt für Immobilienmanagement

„Neun Baugrundstücke für Mehrfamilienhäuser sollen an die Wohn- und Stadtbau übertragen werden, darunter auch die fünf Mehrfamilienhäuser mit öffentlich geförderten Wohnungen“, erklärt Stadtkämmerin Christine Zeller. „Die Wohn- und Stadtbau ist ein verlässlicher Partner für uns, der mit gedämpften Mieten das Miet- und Preisniveau hier in Münster stabilisieren kann – sowohl bei den frei finanzierten als auch bei den öffentlich geförderten Wohnungen, wenn die Mietpreisbindung ausläuft.“

Sozial und vielseitig

Hiermit wird ein weiterer Teil des Ratsbeschlusses, Grundstücke in Höhe von insgesamt rund 50 Millionen Euro an die Wohn- und Stadtbau zu übertragen, umgesetzt. Die neun Grundstücke mit einer Größe von knapp 10.000 Quadratmetern haben ein geschätztes Gesamtvolumen von rund 5,9 Millionen Euro.

Die Stadt Münster hatte etwa drei Viertel des Areals in Kinderhaus nach den Richtlinien der sozialgerechten Bodennutzung Münster angekauft – rund 28.000 Quadratmeter Bauland. „Wir haben im Vorfeld die unterschiedlichen Bedarfe im Stadtteil genau untersucht und auf dieser Basis ein ganzheitliches Vermarktungskonzept entwickelt“, sagt der für die Vermarktung zuständige Fachstellenleiter Markus Hengstmann vom Amt für Immobilienmanagement. „Ziel ist, dass im Baugebiet möglichst viele Menschen bezahlbaren Wohnraum finden und sich der Stadtteil ausgewogen weiterentwickeln kann.“

Daher soll hier von der Quote von 60 Prozent öffentlich gefördertem Wohnraum bei Mehrfamilienhäusern abgewichen werden, obwohl die sozialgerechte Bodennutzung sie eigentlich vorschreibt. In direkter Umgebung befinden sich nämlich 1200 geförderte Wohneinheiten, der Stadtteil übernimmt damit bereits eine hohe Integrationsleistung.

Stark, stabil und nachhaltig

Um ein stabiles Quartier zu schaffen, soll der Anteil öffentlich geförderten Wohnraums daher 35 bis 40 Prozent betragen. Die weiteren Grundstücke wird die Stadt nach der niedrigsten Startmiete (frei finanzierte Mehrfamilienhäuser), dem besten Konzept (gemeinschaftliche Wohnformen) sowie sozialen Kriterien (Reihenhausgrundstücke) vergeben.

Die Vermarktungen sind für 2023 geplant, dann sollen auch die Erschließungsarbeiten abgeschlossen sein. Bei allen Gebäuden werden der Energiestandard „Effizienzhaus/-gebäude 40“ sowie die Installation von Photovoltaikanlagen Pflicht sein. Mit dem Bau der Kindertagesstätte soll es Ende dieses Jahres losgehen.

Das neue Moldrickx-Quartier

Das ist im neuen Quartier in Kinderhaus geplant: