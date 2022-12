Wuddi öffnet wieder die Weihnachts-Werkstatt

Im Wuddi beginnt der Dezember für sechs- bis 12-jährige Kinder mit vielen Angeboten für eine kreative Adventszeit. Das neue Programm „Christmas Special“ ist jetzt erschienen. Alle Angebote finden von 16 Uhr bis 18 Uhr statt.

In der Wuddi-Weihnachtswerkstatt können tolle Geschenke gebastelt und leckere Plätzen gebacken werden. Die Werkstatt startet heute (7. Dezember). Die Woche drauf wird die Kinderküche noch einmal zur weihnachtlichen Backstube: Am 16. Dezember (Freitag) werden laut des Programms Küchlein gebacken.

Duftende Badekugeln werden am Donnerstag (8. Dezember) angerührt und geformt. Kleine farbenfrohe Seifenstücke entstehen am 15. Dezember (Donnerstag).

Am Freitag (9. Dezember) können Kinder kleine, bunt bemalte Bilderrahmen w mit Perlen, Glitzer und mehr verzieren. Am kommenden Mittwoch (14. Dezember) erhalten die kleinen Lämpchen einer Lichterkette bunte Schirmchen mit weihnachtlichen Motiven für ein gemütliches Zuhause.

Selbst gemachte Stoffbeutel (19. Dezember) eignen sich prima als Geschenk oder Geschenkverpackung. Weitere tolle Geschenkideen gibt es an folgenden Tagen: Am 21. Dezember (Mittwoch) werden in einem Farbbad Kerzen bunt marmoriert und am 22. Dezember (Donnerstag) werden schöne Schneekugeln aus Glitzer, Schnee und eine weihnachtliche Figur gebastelt.

Das ganze Programm wird über die Schulen im Stadtteil Kinderhaus verteilt. Es liegt darüber hinaus in der Bürgerberatung, der Stadtbücherei und ihren Zweigstellen und in der Bezirksverwaltungsstelle Nord aus. Zu allen Angeboten ist eine Anmeldung mit Bezahlung im Wuddi-Infobüro, Idenbrockplatz 8 erforderlich. Weitere Infos:

4 92 58 10 und stadt-muenster.de/wuddi.