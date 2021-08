Zerberstendes Glas auf dem Gabelstapler

Seit dem Frühjahr läuft im Stadtteilkulturzentrum „Kap. 8“ am Idenbrockplatz die Video-Projektreihe „Von innen nach außen“. Als nächstes ist in dieser Reihe – vom 30. August bis zum 12. September – das Video „Glas“ von Erwin Wiemer zu sehen.

Seit dem Frühjahr läuft im Stadtteilkulturzentrum „Kap. 8“ am Idenbrockplatz die Video-Projektreihe „Von innen nach außen“. Als nächstes ist in dieser Reihe – vom 30. August bis zum 12. September – das Video „Glas“ von Erwin Wiemer zu sehen. Dies teilt das Kap. 8 in einer Ankündigung mit.

Entstanden ist das Kunstfilm-Format in der Hochzeit der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Viele Künstler litten und leiden unter der Situation, entwickelten aber auch oft besondere Kreativität. So entstanden unter anderem die Videos, die die Betrachter und Betrachterinnen an der Außenwand des Gebäudes verfolgen können. Sie strahlen gewissermaßen „von innen nach außen,“ aus dem Inneren des Kulturzentrums in den Außenbereich.

Erich Wiemers Video „Glas“ von 2017 zeigt die Zerstörung von großen nagelneuen Glasscheiben, heißt es in der Ankündigung. Sie sind frisch den Öfen der Hersteller entsprungen. Gabelstapler schieben das zerberstende Glas vor sich her. Es entstünden Szenen, die an „Das Eismeer“ von Caspar David Friedrich erinnern.

Wie auch bei den anderen Teilen der Reihe handelt es sich bei „Glas“ um einen kurzen Beitrag eines Künstlers, der Film als künstlerisches Medium einsetzt und sich von klassischen Kino-, Fernseh- und Unterhaltungsfilmen absetzt – „sei es durch das Thema, die Filmidee, die Bildbearbeitung oder das Filmkonzept“, so die Ankündigung.

Das Kap. 8 präsentiert in diesen Wochen auch noch weitere Filme aus dem Repertoire des Filmers, wie „Frozen Flow“, „Offene Landschaft“, ein Zeitraffervideo von 2017, und „Archibender“, eine Architekturverfremdung von 2011.

Erwin Wiemer lebt und arbeitet in Essen. Er ist freiberuflich in den Bereichen Videoproduktion und Compositing tätig. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeiten ist die Produktion von Videos und Videoinstallationen für Künstler und Künstlerinnen aus den Bereichen Bildende Kunst, Theater und Tanz.

Freischaffend und im Auftrag ist er zudem im Bereich Dokumentationsfilm unterwegs. Zu seinem Repertoire gehören auch künstlerische experimentelle Filme in variantenreichen Ausführungen, so die Ankündigung.

„Das kommende Programm im Herbst ist abwechslungsreich“, verspricht das Kap. 8. „Die Kunstfilmbeiträge werden zu ausgesuchten Terminen in den Abendstunden sowie an den Markttagen ausgestrahlt.“ Die Reihe wird im kommenden Jahr in den dunklen Monaten fortgesetzt. Es gibt also auch künftig ungewöhnliche Filme auf dem Marktplatz in Kinderhaus zu entdecken.