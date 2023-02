Zimmermannsches Wäldchen: Anwohner sind gegen Bebauung

Die Initiative „Pro Zimmermannsches Wäldchen“ lädt am 26. Februar um 12 Uhr zu einer Bürgerversammlung ins Bürgerhaus Kinderhaus ein. Hintergrund ist, dass die Firma Stroetmann unter anderem einen Edeka-Markt mit über 100 Parkplätzen errichten will.

Besonders betroffen seien Anwohner vom Althausweg, Mehringweg, Rektoratsweg, Eli-Marcus-Weg, Am Burloh, Vollmerweg und Am Nubbenberg. Zu rechnen sei mit einer massiven Verkehrsbelastung über den Rektoratsweg und Am Burloh, Parkplatzknappheit vor der eigenen Haustür, Lärmbelästigung und verminderter Lebensqualität in dem Viertel, heißt es in der Einladung.