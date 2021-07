Zum Auftakt schien die Sonne

„Here comes the sun – Hier kommt die Sonne.“ Den Beatles-Song aus dem Jahr 1969 spielte Ulrich Hartz vor der Eröffnung des Programms als Einstimmung auf der Gitarre. Ganz leise. Die Sonne muss es aber gehört haben, denn sie kam tatsächlich hinter den Wolken hervor, als Pfarrerin Barbara Stoll-Großhans am Montagabend die Lesewoche der evangelischen Markus-Kirchengemeinde im Pfarrgarten eröffnete.

