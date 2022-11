Zwei neue Kunstprojekte im Kap.8

Im Kap.8 gibt es wieder einmal viel Neues: eine Fotografie-Ausstellung aus der Reihe „Potenziale“, die am kommenden Montag (21. November) um 19.30 Uhr eröffnet wird und einen weiteren Teil der Videoreihe „Von innen nach außen“.

Zunächst zu den Fotografien: „Ansicht und Metapher – von der Mehrdeutigkeit eines Augenblicks“, so lautet der Titel der Ausstellung von Angelica Verleger. „Die inzwischen pensionierte Kunstpädagogin war lange am Gymnasium Kinderhaus tätig“, erläutert die stellvertretende Leiterin des Kap. 8, Candia Neumann.

Die Ausstellungsreihe „Po­tenziale“ sei Programm dieses Formates. Sie biete sowohl professionellen Künstlern ein Forum, ermögliche aber auch jungen Künstlern und Künstlerinnen erste Schritte sowie älteren Kunstschaffenden nach längeren Auszeiten einen Wiedereinstieg.

Welches Potenzial hat die digitale Fotografie für den analog ausgebildeten fotografischen Blick? Diese Frage beschäftigt Angelica Verleger seit der Abkehr von der Arbeit in der Dunkelkammer und der Realisierung von Bildideen mit Hilfe digitaler Möglichkeiten. Dabei nutzt sie die Kamera und in der Folge den PC ohne Einsatz digitaler Optionen und Kniffe, die bekanntlich in Fülle angeboten werden. Ganz traditionell ist zunächst der „Sucher“ ihr wichtigstes fotografisches Werkzeug.

Das abbildende Moment der Fotografie wird durch ein wechselvolles Spiel mit Nähe und Distanz zum Gesehenen in Frage gestellt. Erwartete Sichtweisen werden dadurch irritiert, so dass – scheinbar unbedeutende – Details jetzt zum eigentlichen Bildgegenstand werden. Man darf gespannt sein. Die Ausstellung läuft bis zum 6. Februar.

Die Videoprojektreihe „Von innen nach außen“ läuft seit dem Frühjahr 2021 und stellt ein Format für Kunstfilme dar. Es strahlt aus dem Inneren des Kulturzentrums in den Außenbereich. Das Format wurde in der Hochzeit der Einschränkungen durch die Maßnahmen zum Gesundheitsschutz entwickelt, um Bürgern und Bürgerinnen einen sicheren Zugang zu künstlerischen Werken zu bieten.

Aktuell – und noch bis zum 5. Dezember - wird ein Beitrag von Jürgen Hille mit dem Titel „Gebäudeerkundungen“ gezeigt. Jürgen Hille (geboren 1961 in Düsseldorf) studierte an der dortigen Kunstakademie. Sein Interesse galt zunächst der klassischen Bildhauerei, bevor er zum Medium Film wechselte.

Der Künstler bezeichnet seine Vorgehensweise als Realitätsforschung. „Er erforscht mit Hilfe seiner Kamera Räume, Orte und alltägliche Situation aus ungewöhnlichen Perspektiven und setzt Gesehenes, teils mit atemberaubend schnellen Schnitten in kurze Kunstfilme um“, so die Ankündigung. Oftmals nutzt er einen, in der Nähe gefunden Stein, um die Ortserkundungen durch akustische Eindrücke zu erweitern.

Die Ausstrahlungszeiten sind täglich von 16 bis 22 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 13 Uhr.