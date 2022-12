Plätzchen für guten Zweck verkauft

In der Adventszeit gibt es Initiativen, die alle Jahre gern wiederholt werden. Die „Plätzchen-Aktion“ der Kita-Kinder gehört dazu. Jungen und Mädchen aus dem Kindergarten St. Sebastian verkaufen an den Adventssonntagen selbst gebackene Plätzchen nach den Gottesdiensten in der St. Sebastian-Kirche.

Selbst gebacken heißt, das sie auf jeden Fall bei der Produktion der Leckereien in der häuslichen Küche kräftig mitgeholfen haben.

Kids helfen Kids

Bestimmt waren auch Mütter und Väter, Großeltern und Geschwister daran beteiligt. Initiator der Aktion ist „For Kids“, der Förderverein des Kindergartens. Mit dem eingenommenen Geld kauft der Verein „for Kids“ zum Beispiel Spielsachen. Das Gebäck findet regen Absatz.

In dieser Woche wird für den kommenden vierten Adventssonntag (18. Dezember) gebacken.