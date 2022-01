Klimawandel setzt Kastanien zu

Baumfällaktion am Helgolandweg ist symptomatisch für die Situation der Stadtbäume

Münster-Kinderhaus

Die beiden Kastanien am Helgoland seien nicht mehr zu retten gewesen, erklärten Experten vor Ort. Am Donnerstag wurden sie gefällt. Insgesamt sei die Situation der Stadtbäume Münsters durch den Klimawandel stark beeinträchtigt, so die düstere Prognose.

Von Iris Sauer-Waltermannund