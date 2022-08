Kopfgärten, Waffenaffe und Heimat

Kunst am Rand: Preisverleihung an drei Künstler

Münster-Kinderhaus

Kunst im Alltäglichen, raus aus Galerien und Museen – das lockt auch neue Zielgruppen an. Kunst am Rand ist so eine Outdoor-Ausstellung. Und die besten drei Künstler bekamen jetzt Preise – nachdem ein Jury sich alles angesehen hatte.

Von Maria Conlan