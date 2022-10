Kräftig feiern und Gutes tun

Die drei St.Augustinus-Schützenbrüder Manfred Wilhelmer (v.l.), Sprecher für Öffentlichkeitsarbeit, Ludger Häger (1. Vorsitzender) und Philipp Häger (Alter König) übergaben den Scheck an Dr. Janina Krüger, Dr. Birgit Bauer und Isabel Althoff vom Palliativnetz Münster am Standort an der Meyerbeerstraße 33 in Mecklenbeck.

Foto: Peter Sauer