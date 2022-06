Landwirtschaft öffnet die Stalltüren - Nachfrage nach Schweinefleisch sinkt rasant

Die Resonanz auf den Transpranztag landwirtschaftlicher Familienbetrieb ist groß. Deutlich wird, dass in den Stallungen einiges passiert zum Wohl der Tiere. Auch der Markt ändert sich derzeit dramatisch – vor allem beim Schweinefleisch..

Der lässt sich sogar streicheln: Der mächtige Bulle im großen Bullenstall auf dem Hof Schulze Finkenbrink macht einen ausgesprochen friedlichen Eindruck. Bei dem stadtweiten Transparenztag der Landwirtschaft war ein Einblick in die Stallungen möglich.

Rechts und links der Autobahn standen am Samstagnachmittag die Stalltüren weit geöffnet. Die Resonanz auf den Transparenztag der Landwirtschaft sei größer, als er erwartet hätte, zog Elmar Schulze Heil am Nachmittag eine erste Zwischenbilanz. „So geht das durchgehend seit 13 Uhr“, sagte er, als wieder eine Gruppe an Radfahrern auf seinem Hof eintrudelte.