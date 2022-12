„Lebendiger Adventskalender“ mit Aktionen im Stadtteil 

Endlich wieder Adventszeit – endlich wieder Adventskalender in Albachten mit zahlreichen Aktionen im Stadtteil.

Bis zum 23. Dezember treffen sich um 17.30 Uhr kleine und große Leute aus Albachten an wechselnden Orten.

Die Katholische Kirchengemeinde St. Ludgerus Albachten und die Evangelische Kirchengemeinde Roxel mit Albachten und Bösensell laden alle Interessierten zu ihrem „lebendigen Adventskalender“ in Albachten ein.

Von Donnerstag (1. Dezember) an bis zum 23. Dezember treffen sich um 17.30 Uhr kleine und große Leute aus Albachten an wechselnden Orten, singen Advents- und Weihnachtslieder, erzählen eine Geschichte oder sagen ein Gedicht auf und erfreuen sich an einem schön dekorierten Fenster oder Garten.

Die Termine

Hier das Programm:

Heute (1. Dezember), Team der Kinderkirche, Matthias-Claudius-Haus, Osthofstraße 6

7. Dezember (Mittwoch), KÖB St. Ludgerus, kath. Pfarrheim, Dülmener Straße. 15

9. Dezember (Freitag): Kindergruppe, Matthias-Claudius-Haus, Osthofstraße 6

12. Dezember (Montag): Kath. Kita St. Josef, Steinkuhle 2 bis 4

13. Dezember (Dienstag): Ev. Claudius- Kindergarten, Wierling 31

19. Dezember (Montag): Städtische Kita Albachten, Albachtener Straße. 91

21. Dezember (Mittwoch): Kükentreff, kath. Pfarrheim, Dülmener Straße 15

23. Dezember (Freitag): Team des Generationengottesdienste, Matthias-Claudius-Haus, Osthofstraße 6

Wer selbst ein Fenster gestalten möchte, ist eingeladen, sich bei einem Adventsfenster vor Ort oder per Email an nicole.schloegelhofer@ekvw.de anzumelden.