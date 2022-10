Letzter Tag des alten Wohnzimmers

Wummms! Die Bagger kommen und werden den beliebten Jugendtreff am Gescherweg abreißen. Ganz bald. Doch nebenan entsteht bereits ein Gebäude, in dem er eine neue zukunftssichere Bleibe bekommt.

Leer ist es geworden im Jugendtreff Toppheide. Von seiner Geschichte zeugen nur noch einige Bilder an der Wand und die Erinnerungen jener, die Teil des Treffs waren. Das bekannte Gebäude am Gescherweg wird bald abgerissen, der Jugendtreff in ein modernes Gebäude nebenan ziehen, das gerade errichtet wird. Es sei ein emotionaler Moment, so Roland Kober, der die Einrichtung seit 2005 leitet. Aber auch eine Gelegenheit, zurückzublicken.