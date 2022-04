17 Grundstücke warten auf Besitzer

In Mecklenbeck werden weitere Grundstücke für die Errichtung von Wohngebäuden von der Stadt vermarktet. Die Vergabe erfolgt im Erbbaurecht.

Bauland liegt am Schwarzen Kamp sowie am Hedwig-Feibes-Weg

In Mecklenbeck werden 17 weitere Grundstücke über das Erbbaurecht vergeben. Interessenten können sich laut städtischer Mitteilung schon jetzt vormerken lassen auf der Webseite des Amtes für Immobilienmanagement.

Das Bauland liegt am Schwarzen Kamp sowie am Hedwig-Feibes-Weg. Im gesamten Quartier sind bereits etliche neue Wohngebäude entstanden – sowohl Mehr- als auch Einfamilienhäuser. Nun folgt der nächste Schritt, und es werden 17 Grundstücke für den Bau von Reihenhäusern vermarktet. Unmittelbar vor dem Start der Bewerbungsphase – voraussichtlich im Mai/Juni 2022 – informiert die Stadt Münster per E-Mail alle, die sich haben vormerken lassen.

Grundstücke von 194 bis 562 Quadratmeter

Die Vergabe im Erbbaurecht erfolgt für 75 Jahre, als Erbbauzins sind jährlich 2,5 Prozent des Grundstückswertes zu zahlen. Alternativ kann der Erbbauzins zu Beginn mit einer Einmalzahlung von 80 Prozent des Grundstückspreises gezahlt werden. Die Baugrundstücke im Baugebiet „Weseler Straße/Meckmannweg/Schwarzer Kamp“ haben eine Größe von 194 bis 562 Quadratmetern. Vergeben werden sie nach sozialen Kriterien. Einkünfte spielen neben weiteren Förderaspekten eine Rolle.

Die Interessentenliste ist online hinterlegt unter www.stadt-muenster.de/immobilien/immobilienangebote. Zum Start der Vermarktung sind dort auch Bewerbungsunterlagen mit Fakten zum Baugrund wie Zuschnitte, Vergaberichtlinien oder Preise abrufbar. Weitere Infos sind auf der Webseite des Amtes für Immobilienmanagement zusammengestellt.