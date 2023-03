Ab Samstag: Linie 10 fährt nicht zum Waldweg

An drei Tagen im März fährt die Linie 10 nicht bis zur Endhaltestelle Waldweg. Die Fahrten starten und enden am Meckmannweg. Der Grund sind Bauarbeiten.

Busse starten und enden am Meckmannweg

An drei Tagen im März fährt die Linie 10 nicht bis zum Waldweg.

Am Samstag (4. März) zwischen 9 und voraussichtlich 15 Uhr sowie erneut von Montag (6. März) um 6 Uhr bis voraussichtlich Freitag (10. März) können die Busse der Linie 10 nicht zum Waldweg fahren. Alle Fahrten der Linie starten und enden an der Haltestelle Meckmannweg. Auch die Fahrt der Linie 16, die am Waldweg startet ist betroffen.

Die Haltestellen Waldweg, Rockbusch und Ripenhorst können in dieser Zeit nicht angefahren werden. Nächste Ersatzhaltestelle ist Mecklenbeck Bahnhof auf der Weseler Straße.

LOOPmünster kann die Haltestellen weiterhin anfahren. Grund für die Änderung sind Bauarbeiten.