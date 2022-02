Abschied von der „guten Seele“

Die Mädchen und Jungen der Kita Maria Aparecida mussten sich von ihrer langjährigen Hauswirtschafterin verabschieden: Gisela Rodriguez geht in den Ruhestand.

„Sie war die gute Seele unseres Hauses und hatte für die Kinder immer ein offenes Ohr“, unterstrich Manuela Knabke, Leiterin des Familienzentrums Maria Aparecida. Gemeint war Gisela Rodriguez (65), die am Mittwoch von den Kindern und Erziehern der Kita Maria Aparecida in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde.

Vor mittlerweile mehr als 25 Jahren war Gisela Rodriguez als Reinigungskraft in der Mecklenbecker Einrichtung angefangen. Seit 2006 war sie dort auch als Hauswirtschafterin tätig. Obwohl ihr letzter Arbeitstag erst am Freitag ist, fand die offizielle Verabschiedung schon zwei Tage früher statt: In der Turnhalle der Kita sagten die 73 Mädchen und Jungen gruppenweise der scheidenden Hauswirtschafterin ade. Es wurden Lieder gesungen und Abschiedssprüche aufgesagt. Blumen durften ebenfalls nicht fehlen.

Die Arbeit in der Kita werde sie vermissen, sagt Gisela Rodriguez. Im Ruhestand die Füße hochlegen, das will die gebürtige Münsteranerin, Mutter dreier Kinder und Ehefrau eines Spaniers, aber auf keinen Fall. Während ihr Mann sich um den Garten kümmere, habe sie im Haus jede Menge zu tun. Obendrein will sie auch weiterhin im Rahmen eines 450-Euro-Jobs hilfsbedürftigen Senioren zur Seite stehen.