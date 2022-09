Anwohner sauer: Gehwegparken nicht mehr erlaubt

Wird nicht länger geduldet: Die städtische Straßenverkehrsbehörde verteilt Strafzettel, wenn Autos – so wie hier noch der Fall – auf dem Gehweg an der Mecklenbecker Straße abgestellt werden. Diese sollen nun unmittelbar auf der Fahrbahn geparkt werden.

Ist die E-Mail an die Redaktion zutreffend, dann ärgern sich etliche Anwohner der Mecklenbecker Straße im Bereich westlich des Kreisverkehrs in jüngster Zeit über einen Mann, der dort regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs sein soll, um „Beweisfotos“ zu schießen. Diese würden dann an die Stadt weitergeleitet und mündeten in Strafzetteln, heißt es. Dem Mann gehe es darum, jedes auf dem Bürgersteig parkende Fahrzeug anzuzeigen.