Aufprall auf ein geparktes Auto

Aus der Sicht von Peter Wolfgarten gibt es keinen Zweifel: Neuerungen brächten manchmal durchaus Gefahren mit sich, sagt Mecklenbecks CDU-Ratsherr. Dass dem so sein kann, zeigte sich am Montagmittag an der Mecklenbecker Straße im Abschnitt zwischen Lohmann-Kreuzung und Kreisverkehr. Dort war es zu einem Auffahrunfall gekommen, der sich möglicherweise nicht ereignet hätte, müsste dort neuerdings nicht auf der Fahrbahn geparkt werden.

Dort, wo Autofahrer, insbesondere Anwohner, jahrzehntelang auf dem Bürgersteig parkten, ist es – wie berichtet – nach Vorgaben der städtischen Straßenverkehrsbehörde seit Kurzem nur noch erlaubt, Fahrzeuge auf der Fahrbahn abzustellen. Andernfalls gibt es „Knöllchen“. Bislang ging verkehrsmäßig alles gut, doch nun kam es zu einem Unfall mit nicht unerheblichem Blechschaden: Der Fahrer eines VW fuhr auf einen geparkten BMW auf, weil der Mecklenbecker nach eigenen Angaben durch eine Schülergruppe am Straßenrand so abgelenkt war, dass ihm das Missgeschick widerfuhr und es zur Kollision kam. Es sei sein Fehler gewesen, so der Mann aus dem Wohngebiet Am Dill gegenüber unserer Zeitung.

Der Fahrer eines VW fuhr auf einen geparkten BMW auf. Foto: sch

Thema bewegt viele Mecklenbecker

Manche Autofahrer, die des Öfteren auf der Mecklenbecker Straße unterwegs seien, hätten sich offenbar an die neue Situation im betreffenden Teilbereich noch nicht gewöhnt, meint Peter Wolfgarten. Er könne an alle motorisierten Verkehrsteilnehmer nur eingehend appellieren, äußerste Vorsicht walten zu lassen. Die Parksituation sei derzeit nicht zufriedenstellend gelöst, wie ihm die Reaktionen etlicher Bürgerinnen und Bürger zeigten, die sich bei ihm gemeldet hätten, so der Ratsherr: „Das Thema bewegt derzeit viele Mecklenbecker.“

Wolfgarten befürchtet, dass es im Herbst, wenn wetterbedingt mehr Fahrzeuge unterwegs seien, auf der Mecklenbecker Straße in der Rushhour aufgrund dort geparkter Autos weitere Unfälle oder Probleme insbesondere für den ÖPNV-Busverkehr geben könnte.

Im Straßenverkehr mit Hindernissen rechnen

Aus Sicht von Antonia Linnenbrink kann ein geparkter Wagen nicht der Grund für einen Auffahrunfall sein. Wer mit dem Auto unterwegs sei, müsse stets wachsam sein, die Augen aufhaben, so die Sprecherin der Polizei Münster: „Im Straßenverkehr muss man stets mit Hindernissen rechnen.“