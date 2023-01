Autorenlesung entführt ins entfernte Sibirien

Mit Sabrina Janesch kommt am 17. Februar nicht nur eine Bestsellerautorin aus Münster in die Buchhandlung Lesezeit, sondern auch eine bereits vielfach ausgezeichnete. Am Dingbängerweg stellt sie ihren neuen Roman „Sibir“ vor.

Am 17. Februar (Freitag) um 19 Uhr liest Schriftstellerin Sabrina Janesch in der Buchhandlung Lesezeit (Dingbängerweg 33) aus ihrem neuesten Roman „Sibir“. Die junge Bestsellerautorin hat bereits mehrere Preise erhalten.

Janesch, geboren 1985 im niedersächsischen Gifhorn, studierte Kulturjournalismus in Hildesheim und Polonistik in Krakau. 2010 erschien ihr Romandebüt „Katzenberge“, das unter anderem mit dem Mara-Cassens-Preis und dem Anna- Seghers-Preis ausgezeichnet wurde. Janesch, die Stipendiatin des Ledig House (New York) und Stadtschreiberin von Danzig war, lebt mit ihrer Familie in Münster.

Harte, aber auch mythenvolle Welt

In „Sibir“ geht es laut einer Mitteilung um Sibirien im Jahr 1945. Dorthin wurden Hunderttausende deutscher Zivilisten von der Sowjetarmee verschleppt, unter ihnen auch Josef Ambacher. Er findet sich weit entfernt von der Heimat in einer harten, aber auch mythenvollen Welt wieder – und er lernt, sich gegen die Steppe und ihre Vorspiegelungen zu behaupten. Im Jahr 1990 wird er dann mit seiner sibirischen Vergangenheit konfrontiert, als nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine Woge von Aussiedlern seine niedersächsische Heimatstadt erreicht.

Karten sind zum Preis von 18 Euro per Anmeldung unter 9 74 32 94 sowie per E-Mail (info@lesezeit-muenster.de) erhältlich.